Тамбиев: «Трактор» почувствовал запах крови и смял нас. В «Адмирале» всё нелегко

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев после поражения от «Трактора» (4:5 ОТ, 2-3) рассказал о состоянии команды и клуба в целом.

«Понимаете, это история «Адмирала». Весь сезон — он такой. Для «Адмирала» уже большой шаг вперёд и некоторый успех, что мы в игре, в плей-офф со всеми нашими сложностями. В «Адмирале» всё нелегко, начиная с логистики и заканчивая кадрами. Но мы, я считаю, собрали боеспособную команду. Всё дело в психологии плей-офф — здесь нужно быть готовым к любой экстремальной ситуации. А здесь — начинаем удаляться, пропускаем один гол, и всю команду подколачивает. Чистая психология! Но 50 минут мы играли здорово, я очень доволен. Однако матч идёт 60 минут. Наверное, нехватка опыта сказывается. «Трактор» — опытная команда. Почувствовали запах крови, сразу набросились и просто смяли нас», — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.