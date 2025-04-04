«Динамо» и СКА второй раз подряд и третий — в серии не выявили победителя в основное время

В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» в эти минуты проходит пятый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимает на своём льду СКА из Санкт-Петербурга. После трёх периодов счёт — 3:3.
Команды во втором матче подряд и в третьем — в этой серии не смогли выявить победителя в основное время и перешли в овертайм.
В составе хозяев отличились Артём Михеев, Джордан Уил и Артём Ильенко. В составе гостей заброшенными шайбами отметились Сергей Плотников, Иван Демидов и Александр Никишин.
В серии ведёт «Динамо» со счётом 3-1. В случае победы бело-голубых в этом матче они станут участниками 1/4 финала Кубка Гагарина, а СКА завершит сезон. В противном случае состоится минимум ещё одна игра — 6 апреля.
- 4 апреля 2025
-
21:57
-
21:53
-
21:46
-
21:39
-
21:35
-
21:28
-
21:20
-
21:07
-
21:02
-
20:55
-
20:52
-
20:45
-
20:30
-
20:22
-
20:14
-
20:05
-
20:00
-
19:46
-
19:37
-
19:21
-
19:05
-
18:55
-
18:40
-
18:37
-
18:20
-
18:15
-
18:10
-
17:50
-
17:35
-
17:25
-
17:10
-
17:00
-
16:50
-
16:35
-
16:31