«Динамо» и СКА второй раз подряд и третий — в серии не выявили победителя в основное время

В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» в эти минуты проходит пятый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимает на своём льду СКА из Санкт-Петербурга. После трёх периодов счёт — 3:3.

Команды во втором матче подряд и в третьем — в этой серии не смогли выявить победителя в основное время и перешли в овертайм.

В составе хозяев отличились Артём Михеев, Джордан Уил и Артём Ильенко. В составе гостей заброшенными шайбами отметились Сергей Плотников, Иван Демидов и Александр Никишин.

В серии ведёт «Динамо» со счётом 3-1. В случае победы бело-голубых в этом матче они станут участниками 1/4 финала Кубка Гагарина, а СКА завершит сезон. В противном случае состоится минимум ещё одна игра — 6 апреля.