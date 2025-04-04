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Тамбиев — о камбэке «Трактора»: да, я расстроился, это больно. Но меня это не сломает

Тамбиев — о камбэке «Трактора»: да, я расстроился, это больно. Но меня это не сломает
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Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал камбэк «Трактора» в пятом матче серии плей-офф КХЛ. Челябинцы отыгрались с 0:4 и одержали победу в овертайме со счётом 5:4.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
04 апреля 2025, пятница. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
5 : 4
ОТ
Адмирал
Владивосток
0:1 Основин – 05:22 (4x5)     0:2 Гутик (Старков) – 07:05 (5x5)     0:3 Основин (Муранов, Шевченко) – 15:57 (5x5)     0:4 Шэн (Старков) – 31:02 (5x5)     1:4 Дронов (Глотов) – 47:54 (5x4)     2:4 Светлаков – 48:31 (5x5)     3:4 Шабанов (Дронов, Кадейкин) – 51:42 (5x4)     4:4 Кэмпфер (Дер-Аргучинцев, Светлаков) – 58:49 (5x5)     5:4 Дер-Аргучинцев – 61:31 (5x5)    

— Как подготовить команду к следующему матчу после такого тяжёлого поражения?
— Не знаю, что у ребят было в голове после второго периода, мы спокойно общались. На удержание счёта мы никогда не играли. По поводу подготовки…В плей-офф нужно быть готовым ко всему, разные вещи могут произойти. Сейчас произошёл вот такой камбэк, но лично меня это не сломает нисколько. Да, я расстроился, да, это больно, но плей-офф тем и хорош, что побеждает тот, кто быстрее переключается. Сейчас всё зависит только от работы тренерского штаба, — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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