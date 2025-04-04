Тамбиев — о камбэке «Трактора»: да, я расстроился, это больно. Но меня это не сломает

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал камбэк «Трактора» в пятом матче серии плей-офф КХЛ. Челябинцы отыгрались с 0:4 и одержали победу в овертайме со счётом 5:4.
— Как подготовить команду к следующему матчу после такого тяжёлого поражения?
— Не знаю, что у ребят было в голове после второго периода, мы спокойно общались. На удержание счёта мы никогда не играли. По поводу подготовки…В плей-офф нужно быть готовым ко всему, разные вещи могут произойти. Сейчас произошёл вот такой камбэк, но лично меня это не сломает нисколько. Да, я расстроился, да, это больно, но плей-офф тем и хорош, что побеждает тот, кто быстрее переключается. Сейчас всё зависит только от работы тренерского штаба, — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 4 апреля 2025
-
21:57
-
21:53
-
21:46
-
21:39
-
21:35
-
21:28
-
21:20
-
21:07
-
21:02
-
20:55
-
20:52
-
20:45
-
20:30
-
20:22
-
20:14
-
20:05
-
20:00
-
19:46
-
19:37
-
19:21
-
19:05
-
18:55
-
18:40
-
18:37
-
18:20
-
18:15
-
18:10
-
17:50
-
17:35
-
17:25
-
17:10
-
17:00
-
16:50
-
16:35
-
16:31