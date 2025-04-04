Тамбиев — о камбэке «Трактора»: да, я расстроился, это больно. Но меня это не сломает

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал камбэк «Трактора» в пятом матче серии плей-офф КХЛ. Челябинцы отыгрались с 0:4 и одержали победу в овертайме со счётом 5:4.

— Как подготовить команду к следующему матчу после такого тяжёлого поражения?

— Не знаю, что у ребят было в голове после второго периода, мы спокойно общались. На удержание счёта мы никогда не играли. По поводу подготовки…В плей-офф нужно быть готовым ко всему, разные вещи могут произойти. Сейчас произошёл вот такой камбэк, но лично меня это не сломает нисколько. Да, я расстроился, да, это больно, но плей-офф тем и хорош, что побеждает тот, кто быстрее переключается. Сейчас всё зависит только от работы тренерского штаба, — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.