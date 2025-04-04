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«Восемь кругосветок, девятая идёт. Ничего хорошего!» Тамбиев – о перелётах «Адмирала»

«Восемь кругосветок, девятая идёт. Ничего хорошего!» Тамбиев – о перелётах «Адмирала»
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Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев после поражения от «Трактора» (4:5 ОТ, 2-3) рассказал, как дальневосточная команда переносит частые перелёты.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
04 апреля 2025, пятница. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
5 : 4
ОТ
Адмирал
Владивосток
0:1 Основин – 05:22 (4x5)     0:2 Гутик (Старков) – 07:05 (5x5)     0:3 Основин (Муранов, Шевченко) – 15:57 (5x5)     0:4 Шэн (Старков) – 31:02 (5x5)     1:4 Дронов (Глотов) – 47:54 (5x4)     2:4 Светлаков – 48:31 (5x5)     3:4 Шабанов (Дронов, Кадейкин) – 51:42 (5x4)     4:4 Кэмпфер (Дер-Аргучинцев, Светлаков) – 58:49 (5x5)     5:4 Дер-Аргучинцев – 61:31 (5x5)    

— За счёт чего в первых двух периодах вы были свежее «Трактора»?
— Да, мы два периода доминировали по многим моментам. Были свежее, быстрее, резче. Мы произвели вынужденные замены, ребята внесли энергию, попали в ритм игры. Наверное, это один из важных моментов. Вы же видите, что мы физически по всей серии не уступаем «Трактору». Они не быстрее нас катаются, они опытнее, мастеровитее.

— А может сказаться, что вы привыкли много летать по сезону?
— Вы думаете, чем больше летаешь – тем лучше адаптируешься? Уверяю вас, это не так. У вас будет такой накопительный эффект, что в сторону самолётов не захотите смотреть. Так что ничего хорошего нет в том, что мы много летаем. У нас восемь кругосветок, сейчас девятая идёт. Ничего хорошего! Какие бы ты гольфы ни надевал, какую бы раскладушку ни ставил, чтобы ты там ни делал в самолёте. Плюс ещё разница во времени, — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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