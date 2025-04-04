Главный тренер «Трактора» Гру прокомментировал камбэк с 0:4 в игре с «Адмиралом»

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру прокомментировал камбэк своей команды с 0:4 в игре с «Адмиралом» (5:4 ОТ) в пятом матче серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

«Без сомнения, очень важная победа, ведь теперь мы ведём в серии. Но нужно держать в уме, что соперник нам просто так ничего не отдаст. Надеюсь, что к следующему матчу мы всё-таки будем готовы», — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

После пяти матчей счёт в серии 3-2 в пользу «Трактора». Следующая встреча состоится 6 апреля во Владивостоке. Матч начнётся в 10:00 мск. Седьмая игра при необходимости пройдёт снова в Челябинске 8 апреля.