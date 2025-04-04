Главный тренер «Трактора» Гру прокомментировал камбэк с 0:4 в игре с «Адмиралом»
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Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру прокомментировал камбэк своей команды с 0:4 в игре с «Адмиралом» (5:4 ОТ) в пятом матче серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
04 апреля 2025, пятница. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
5 : 4
ОТ
Адмирал
Владивосток
0:1 Основин – 05:22 (4x5) 0:2 Гутик (Старков) – 07:05 (5x5) 0:3 Основин (Муранов, Шевченко) – 15:57 (5x5) 0:4 Шэн (Старков) – 31:02 (5x5) 1:4 Дронов (Глотов) – 47:54 (5x4) 2:4 Светлаков – 48:31 (5x5) 3:4 Шабанов (Дронов, Кадейкин) – 51:42 (5x4) 4:4 Кэмпфер (Дер-Аргучинцев, Светлаков) – 58:49 (5x5) 5:4 Дер-Аргучинцев – 61:31 (5x5)
«Без сомнения, очень важная победа, ведь теперь мы ведём в серии. Но нужно держать в уме, что соперник нам просто так ничего не отдаст. Надеюсь, что к следующему матчу мы всё-таки будем готовы», — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
После пяти матчей счёт в серии 3-2 в пользу «Трактора». Следующая встреча состоится 6 апреля во Владивостоке. Матч начнётся в 10:00 мск. Седьмая игра при необходимости пройдёт снова в Челябинске 8 апреля.
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