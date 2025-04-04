«Не вижу смысла обсуждать это с ребятами». Гру — о провалах в начале игр с «Адмиралом»

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру после победы над «Адмиралом» (5:4 ОТ, 3-2) высказался о провалах в начале игр серии плей-офф КХЛ.
— Все матчи «Трактор» начинает с пропущенных шайб. Есть в этом закономерность?
— Был бы у меня ответ, мы бы точно сделали корректировки. Разумеется, это не входит в наши планы, и я не вижу особого смысла обсуждать это в раздевалке с ребятами, ведь они и так всё понимают. Надеюсь, следующая игра начнётся иначе.
— Чувствуете ли вы какие-то изменения, которые происходят с командой, когда она проигрывает в счёте?
— Дело не в ударах, которые «Трактор» пропускает. Наша команда — очень упорная, мы можем переламывать ход таких матчей. И пусть в регулярке нам не приходилось отыгрываться с 0:4, но случались и другие трудности.
— Чем объяснить, что два периода «Трактор» уступал «Адмиралу» в движении, в скоростях?
— Это не входит в наши планы, но были заторможенными в начале игры. Хочется, чтобы в такие моменты выручал почаще вратарь, однако сегодня этого не было. Но самое важное: это упорство нашей команды, то же самое было и в четвёртом матче. У нас теперь стоит задача играть целостно все 60 минут, — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 4 апреля 2025
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