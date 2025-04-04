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«Не вижу смысла обсуждать это с ребятами». Гру — о провалах в начале игр с «Адмиралом»

«Не вижу смысла обсуждать это с ребятами». Гру — о провалах в начале игр с «Адмиралом»
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Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру после победы над «Адмиралом» (5:4 ОТ, 3-2) высказался о провалах в начале игр серии плей-офф КХЛ.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
04 апреля 2025, пятница. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
5 : 4
ОТ
Адмирал
Владивосток
0:1 Основин – 05:22 (4x5)     0:2 Гутик (Старков) – 07:05 (5x5)     0:3 Основин (Муранов, Шевченко) – 15:57 (5x5)     0:4 Шэн (Старков) – 31:02 (5x5)     1:4 Дронов (Глотов) – 47:54 (5x4)     2:4 Светлаков – 48:31 (5x5)     3:4 Шабанов (Дронов, Кадейкин) – 51:42 (5x4)     4:4 Кэмпфер (Дер-Аргучинцев, Светлаков) – 58:49 (5x5)     5:4 Дер-Аргучинцев – 61:31 (5x5)    

— Все матчи «Трактор» начинает с пропущенных шайб. Есть в этом закономерность?
— Был бы у меня ответ, мы бы точно сделали корректировки. Разумеется, это не входит в наши планы, и я не вижу особого смысла обсуждать это в раздевалке с ребятами, ведь они и так всё понимают. Надеюсь, следующая игра начнётся иначе.

— Чувствуете ли вы какие-то изменения, которые происходят с командой, когда она проигрывает в счёте?
— Дело не в ударах, которые «Трактор» пропускает. Наша команда — очень упорная, мы можем переламывать ход таких матчей. И пусть в регулярке нам не приходилось отыгрываться с 0:4, но случались и другие трудности.

— Чем объяснить, что два периода «Трактор» уступал «Адмиралу» в движении, в скоростях?
— Это не входит в наши планы, но были заторможенными в начале игры. Хочется, чтобы в такие моменты выручал почаще вратарь, однако сегодня этого не было. Но самое важное: это упорство нашей команды, то же самое было и в четвёртом матче. У нас теперь стоит задача играть целостно все 60 минут, — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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