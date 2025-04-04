Фото: жест Ротенберга в адрес скамейки московского «Динамо» после гола СКА в овертайме

В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» прошёл пятый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало на своём льду санкт-петербургский СКА. Встреча завершилась победой СКА со счётом 4:3 в овертайме. Счёт в серии 3-2 в пользу «Динамо».

После победного гола защитника армейцев Сергея Сапего на 72-й минуте в овертайме главный тренер СКА Роман Ротенберг отпраздновал победу, повернувшись к скамейке соперника и показав им палец, приложенный к губам.

Фото: Кадр из трансляции

Следующие матчи в серии состоятся 6, 8* апреля.

* при необходимости.