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Гру – на провокационный вопрос журналиста: стоит относиться к Фукале с большим уважением

Гру – на провокационный вопрос журналиста: стоит относиться к Фукале с большим уважением
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Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру отреагировал на провокационный вопрос и заявил, что к голкиперу челябинской команды Заку Фукале стоит относиться с большим уважением.

— Вернётся ли Кравцов к шестой игре?
— Мы ожидаем его возвращение со дня на день. Он чувствует себя лучше, но нам ещё предстоит перелёт.

— Может быть, не случайно Фукале выиграл Кубок Колдера в роли второго вратаря?
— Тогда он был частью команды – это самое важное. Мне кажется, нужно относиться к голкиперу, который выиграл этот трофей, с большим уважением.

— Может ли следующий матч начать в воротах Мыльников?
— С этой мыслью нужно переспать, — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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