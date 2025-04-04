Гру – на провокационный вопрос журналиста: стоит относиться к Фукале с большим уважением

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру отреагировал на провокационный вопрос и заявил, что к голкиперу челябинской команды Заку Фукале стоит относиться с большим уважением.

— Вернётся ли Кравцов к шестой игре?

— Мы ожидаем его возвращение со дня на день. Он чувствует себя лучше, но нам ещё предстоит перелёт.

— Может быть, не случайно Фукале выиграл Кубок Колдера в роли второго вратаря?

— Тогда он был частью команды – это самое важное. Мне кажется, нужно относиться к голкиперу, который выиграл этот трофей, с большим уважением.

— Может ли следующий матч начать в воротах Мыльников?

— С этой мыслью нужно переспать, — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.