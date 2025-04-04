Департамент судейства КХЛ дал разъяснение по отменённому голу СКА в третьем периоде

Департамент судейства дал разъяснение по отменённому гола СКА в третьем периоде пятого матча серии плей-офф КХЛ с московским «Динамо» (4:3 ОТ).

«На 51-й минуте матча, после взятия ворот, произведённого игроком СКА Иваном Демидовым №91, главный тренер «Динамо» взял запрос на положение «вне игры». В результате видеопросмотра определено: перед взятием ворот было положение «вне игры», нет гола», — говорится в сообщении пресс-службы КХЛ.

Права на ВИДЕО принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Таким образом, СКА сократил отставание в серии, счёт стал 3-2 в пользу «Динамо». Шестой матч состоится в Санкт-Петербурге 6 апреля. Встреча пройдёт на стадионе «СКА Арена».