Погоня «Динамо» не удалась, Ротенберг попросил соперников замолчать. Яркие фото победы СКА

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4 апреля в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» прошёл пятый матч серии 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало санкт-петербургский СКА. Встреча команд Западной конференции завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3 ОТ.

Лучшие кадры с матча «Динамо» — СКА — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

По ходу встречи хоккеисты СКА забивали, а бело-голубые отыгрывались. В основное время у СКА отличились Сергей Плотников, Иван Демидов и Александр Никишин. Шайбами в составе «Динамо» отметились Артём Михеев, Джордан Уил и Артём Ильенко.

Победную шайбу на 72-й минуте овертайма записал на свой счёт Сергей Сапего. После гола главный тренер СКА Роман Ротенберг, повернувшись к скамейке соперника, приложил палец к губам.

Счёт в серии 3-2 в пользу «Динамо». Следующий матч серии состоится 6 апреля в Санкт-Петербурге, седьмая встреча (при необходимости) — 8 апреля в Москве.