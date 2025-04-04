Ротенберг: серия «Динамо» – СКА по рейтингам выше, чем прошлогодний финал Кубка Гагарина

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победы над московским «Динамо» (4:3 ОТ, 2-3) в овертайме заявил, что серия между командами по рейтингам выше, чем прошлогодний финал Кубка Гагарина.

«Хочу поблагодарить всех болельщиков. Благодарны каждому, кто пришёл на эту игру. Думаю, по рейтингам эта серия и эта игра выше, чем прошлогодний финал Кубка Гагарина. Я уверен в этом на 100%. Это замечательный хоккей высочайшего уровня, две сильные команды», – передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

СКА сократил отставание в серии, счёт стал 3-2 в пользу «Динамо». Шестой матч состоится в Санкт-Петербурге 6 апреля. Встреча пройдёт на стадионе «СКА Арена».