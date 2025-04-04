Ротенберг: серия «Динамо» – СКА по рейтингам выше, чем прошлогодний финал Кубка Гагарина
Поделиться
Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победы над московским «Динамо» (4:3 ОТ, 2-3) в овертайме заявил, что серия между командами по рейтингам выше, чем прошлогодний финал Кубка Гагарина.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
04 апреля 2025, пятница. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 4
ОТ
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Плотников (Демидов, Грицюк) – 01:53 (5x4) 1:1 Михеев (Ожиганов, Джиошвили) – 04:22 (5x5) 1:2 Демидов (Сапего) – 28:07 (5x5) 2:2 Уил (Пакетт, Пыленков) – 45:47 (5x4) 2:3 Никишин (Кузнецов) – 52:21 (5x4) 3:3 Ильенко (Пыленков, Ожиганов) – 57:25 (5x5) 3:4 Сапего – 71:49 (5x5)
«Хочу поблагодарить всех болельщиков. Благодарны каждому, кто пришёл на эту игру. Думаю, по рейтингам эта серия и эта игра выше, чем прошлогодний финал Кубка Гагарина. Я уверен в этом на 100%. Это замечательный хоккей высочайшего уровня, две сильные команды», – передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
СКА сократил отставание в серии, счёт стал 3-2 в пользу «Динамо». Шестой матч состоится в Санкт-Петербурге 6 апреля. Встреча пройдёт на стадионе «СКА Арена».
Комментарии
- 4 апреля 2025
-
23:27
-
23:26
-
23:23
-
23:20
-
23:17
-
23:16
-
23:12
-
23:08
-
23:03
-
22:58
-
22:54
-
22:50
-
22:25
-
22:18
-
22:15
-
21:57
-
21:53
-
21:46
-
21:39
-
21:35
-
21:28
-
21:20
-
21:07
-
21:02
-
20:55
-
20:52
-
20:45
-
20:30
-
20:22
-
20:14
-
20:05
-
20:00
-
19:46
-
19:37
-
19:21