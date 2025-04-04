Ротенберг: хоккеисты СКА молодцы, не велись на провокации игроков из АХЛ

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победы над московским «Динамо» (4:3 ОТ, 2-3) в овертайме похвалил своих игроков за то, что они не велись на провокации игроков из АХЛ, представляющих соперника.

«Наши ребята молодцы, не велись на провокации игроков из АХЛ. Всех этих ребят, которые играют в России. Держали удар, контролировали эмоции. Это плей-офф. Работаем дальше», – передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

СКА сократил отставание в серии, счёт стал 3-2 в пользу «Динамо». Шестой матч состоится в Санкт-Петербурге 6 апреля. Встреча пройдёт на стадионе «СКА Арена».