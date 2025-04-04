Ротенберг – журналисту: кого хотите видеть в КХЛ – Демидова или сбитого лётчика Пакетта?

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победы над московским «Динамо» (4:3 ОТ, 2-3) в овертайме не дал журналисту задать провокационный вопрос и в ответ назвал нападающего бело-голубых Седрика Пакетта сбитым лётчиком.

– Не считаете ли, что своим эмоциональным поведением…

– Давайте я на вашу провокацию отвечу провокацией. Вы кого хотите видеть на льду в КХЛ? Комтуа или Демидова? Или Пакетта, который уже сбитый лётчик? Спасибо, следующий вопрос, – передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

СКА сократил отставание в серии, счёт стал 3-2 в пользу «Динамо». Шестой матч состоится в Санкт-Петербурге 6 апреля. Встреча пройдёт на стадионе «СКА Арена».