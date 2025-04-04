Кудашов: расстраивает, что «Динамо» пропускает очень лёгкие голы. Детские

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал поражение своей команды от СКА (3:4 ОТ, 3-2) в пятом матче серии плей-офф КХЛ.

– Дежурные слова: тяжёлая и равная игра. Сегодня не нам улыбнулась удача.

– Как бороться с очень плохой статистикой по проигранным вбрасываниями? Команда проигрывает именно ключевые вбрасывания, что напрямую влияет на игру.

– Скажите мне статистику первых двух игр.

– Проигрывали.

– А какой результат был в тех матчах?

– Выигрывали.

– А зачем вы тогда связываете это между собой, ведь вы сказали, что это ключевой момент? Я вам аргумент показал, что проигранные вбрасывания не означают проигранную игру, поэтому не надо это увязывать.

– В целом «Динамо» дисциплинированно смотрится в этой серии, но третий матч подряд начинается с быстрого удаления, что сразу же приводит к голу СКА. Почему так происходит?

– Здесь правильнее говорить даже не об удалениях. Наверное, удаления здесь были, есть и будут, потому что серия такая идёт, что все хотят друг друга ударить, особенно в начале игры. когда ещё не понятно, какую линию выберут судьи. Но пропускаем совсем лёгкие голы. Детские. Вот это немного расстраивает, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.