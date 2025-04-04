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Кудашов: расстраивает, что «Динамо» пропускает очень лёгкие голы. Детские

Кудашов: расстраивает, что «Динамо» пропускает очень лёгкие голы. Детские
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал поражение своей команды от СКА (3:4 ОТ, 3-2) в пятом матче серии плей-офф КХЛ.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
04 апреля 2025, пятница. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 4
ОТ
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Плотников (Демидов, Грицюк) – 01:53 (5x4)     1:1 Михеев (Ожиганов, Джиошвили) – 04:22 (5x5)     1:2 Демидов (Сапего) – 28:07 (5x5)     2:2 Уил (Пакетт, Пыленков) – 45:47 (5x4)     2:3 Никишин (Кузнецов) – 52:21 (5x4)     3:3 Ильенко (Пыленков, Ожиганов) – 57:25 (5x5)     3:4 Сапего – 71:49 (5x5)    

– Дежурные слова: тяжёлая и равная игра. Сегодня не нам улыбнулась удача.

– Как бороться с очень плохой статистикой по проигранным вбрасываниями? Команда проигрывает именно ключевые вбрасывания, что напрямую влияет на игру.
– Скажите мне статистику первых двух игр.

– Проигрывали.
– А какой результат был в тех матчах?

– Выигрывали.
– А зачем вы тогда связываете это между собой, ведь вы сказали, что это ключевой момент? Я вам аргумент показал, что проигранные вбрасывания не означают проигранную игру, поэтому не надо это увязывать.

– В целом «Динамо» дисциплинированно смотрится в этой серии, но третий матч подряд начинается с быстрого удаления, что сразу же приводит к голу СКА. Почему так происходит?
– Здесь правильнее говорить даже не об удалениях. Наверное, удаления здесь были, есть и будут, потому что серия такая идёт, что все хотят друг друга ударить, особенно в начале игры. когда ещё не понятно, какую линию выберут судьи. Но пропускаем совсем лёгкие голы. Детские. Вот это немного расстраивает, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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