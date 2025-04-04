Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кудашов – о поведении Ротенберга: у нас хватает своей работы. Я туда не смотрю

Кудашов – о поведении Ротенберга: у нас хватает своей работы. Я туда не смотрю
Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после поражения от СКА (3:4 ОТ, 3-2) высказался о поведении главного тренера армейцев Романа Ротенберга на протяжении серии.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
04 апреля 2025, пятница. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 4
ОТ
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Плотников (Демидов, Грицюк) – 01:53 (5x4)     1:1 Михеев (Ожиганов, Джиошвили) – 04:22 (5x5)     1:2 Демидов (Сапего) – 28:07 (5x5)     2:2 Уил (Пакетт, Пыленков) – 45:47 (5x4)     2:3 Никишин (Кузнецов) – 52:21 (5x4)     3:3 Ильенко (Пыленков, Ожиганов) – 57:25 (5x5)     3:4 Сапего – 71:49 (5x5)    

– В этой серии мы все видим, что происходит в плане поведения главного тренера СКА Романа Ротенберга и игроков его команды. Их жесты и то, что лично вам показывает Ротенберг. Используете ли вы это в качестве дополнительного стимула?
– Честно вам могу сказать, что у нас хватает своей работы. Я туда не смотрю, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

СКА сократил отставание в серии, счёт стал 3-2 в пользу «Динамо». Шестой матч состоится в Санкт-Петербурге 6 апреля. Встреча пройдёт на стадионе «СКА Арена».

Материалы по теме
Фото: жест Ротенберга в адрес скамейки московского «Динамо» после гола СКА в овертайме
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android