Кудашов – о поведении Ротенберга: у нас хватает своей работы. Я туда не смотрю

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после поражения от СКА (3:4 ОТ, 3-2) высказался о поведении главного тренера армейцев Романа Ротенберга на протяжении серии.

– В этой серии мы все видим, что происходит в плане поведения главного тренера СКА Романа Ротенберга и игроков его команды. Их жесты и то, что лично вам показывает Ротенберг. Используете ли вы это в качестве дополнительного стимула?

– Честно вам могу сказать, что у нас хватает своей работы. Я туда не смотрю, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

СКА сократил отставание в серии, счёт стал 3-2 в пользу «Динамо». Шестой матч состоится в Санкт-Петербурге 6 апреля. Встреча пройдёт на стадионе «СКА Арена».