Ротенберг: в «Динамо» не все канадцы, есть французы. Le coq sportif – спортивный петух

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победы над московским «Динамо» (4:3 ОТ, 2-3) высказался об удалении нападающего армейцев Сергея Плотникова.

– Сегодня удалился Сергей Плотников…

– А кто его удалил? Вы выдели эту стычку? Давайте разберём момент. Там же было обоюдное удаление. Сначала его тыкал Адамчук, а потом Плотникова тыкал обратно. Но удалили только Плотникова. Можно следующий вопрос, пожалуйста? Спасибо.

– Вы говорили, что если все канадские хоккеисты будут вести себя…

– Они же не все канадские. Есть французы. Le coq sportif – спортивный петух. Это прямой перевод. Они знают французский. Я тоже знаю французский. А вы знаете французский? Bonsoir.

– Bonjour.

– Magnifique. А журналисты из Питера знают французский?

– Тем не менее. Вы говорили, если российские игроки в НХЛ будут вести себя так, как ведут канадские игроки «Динамо», то могут не выйти со стадиона.

– Не понял вопроса. Мы же в России находимся. Или вы мысленно в Квебеке? Это провокация с вашей стороны. Минус очко, снимаем с вашей стороны. Судьи посмотрели видеоповтор. Питерские журналисты, пожалуйста, – передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.