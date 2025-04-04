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Ротенберг: в «Динамо» не все канадцы, есть французы. Le coq sportif – спортивный петух

Ротенберг: в «Динамо» не все канадцы, есть французы. Le coq sportif – спортивный петух
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победы над московским «Динамо» (4:3 ОТ, 2-3) высказался об удалении нападающего армейцев Сергея Плотникова.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
04 апреля 2025, пятница. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 4
ОТ
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Плотников (Демидов, Грицюк) – 01:53 (5x4)     1:1 Михеев (Ожиганов, Джиошвили) – 04:22 (5x5)     1:2 Демидов (Сапего) – 28:07 (5x5)     2:2 Уил (Пакетт, Пыленков) – 45:47 (5x4)     2:3 Никишин (Кузнецов) – 52:21 (5x4)     3:3 Ильенко (Пыленков, Ожиганов) – 57:25 (5x5)     3:4 Сапего – 71:49 (5x5)    

– Сегодня удалился Сергей Плотников
– А кто его удалил? Вы выдели эту стычку? Давайте разберём момент. Там же было обоюдное удаление. Сначала его тыкал Адамчук, а потом Плотникова тыкал обратно. Но удалили только Плотникова. Можно следующий вопрос, пожалуйста? Спасибо.

– Вы говорили, что если все канадские хоккеисты будут вести себя…
– Они же не все канадские. Есть французы. Le coq sportif – спортивный петух. Это прямой перевод. Они знают французский. Я тоже знаю французский. А вы знаете французский? Bonsoir.

– Bonjour.
– Magnifique. А журналисты из Питера знают французский?

– Тем не менее. Вы говорили, если российские игроки в НХЛ будут вести себя так, как ведут канадские игроки «Динамо», то могут не выйти со стадиона.
– Не понял вопроса. Мы же в России находимся. Или вы мысленно в Квебеке? Это провокация с вашей стороны. Минус очко, снимаем с вашей стороны. Судьи посмотрели видеоповтор. Питерские журналисты, пожалуйста, – передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

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