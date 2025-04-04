Ротенберг: в «Динамо» не все канадцы, есть французы. Le coq sportif – спортивный петух

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победы над московским «Динамо» (4:3 ОТ, 2-3) высказался об удалении нападающего армейцев Сергея Плотникова.
– Сегодня удалился Сергей Плотников…
– А кто его удалил? Вы выдели эту стычку? Давайте разберём момент. Там же было обоюдное удаление. Сначала его тыкал Адамчук, а потом Плотникова тыкал обратно. Но удалили только Плотникова. Можно следующий вопрос, пожалуйста? Спасибо.
– Вы говорили, что если все канадские хоккеисты будут вести себя…
– Они же не все канадские. Есть французы. Le coq sportif – спортивный петух. Это прямой перевод. Они знают французский. Я тоже знаю французский. А вы знаете французский? Bonsoir.
– Bonjour.
– Magnifique. А журналисты из Питера знают французский?
– Тем не менее. Вы говорили, если российские игроки в НХЛ будут вести себя так, как ведут канадские игроки «Динамо», то могут не выйти со стадиона.
– Не понял вопроса. Мы же в России находимся. Или вы мысленно в Квебеке? Это провокация с вашей стороны. Минус очко, снимаем с вашей стороны. Судьи посмотрели видеоповтор. Питерские журналисты, пожалуйста, – передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
- 4 апреля 2025
-
23:27
-
23:26
-
23:23
-
23:20
-
23:17
-
23:16
-
23:12
-
23:08
-
23:03
-
22:58
-
22:54
-
22:50
-
22:25
-
22:18
-
22:15
-
21:57
-
21:53
-
21:46
-
21:39
-
21:35
-
21:28
-
21:20
-
21:07
-
21:02
-
20:55
-
20:52
-
20:45
-
20:30
-
20:22
-
20:14
-
20:05
-
20:00
-
19:46
-
19:37
-
19:21