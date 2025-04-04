«Торпедо» объявило об увольнении Игоря Ларионова с поста главного тренера

Нижегородское «Торпедо» на своей официальной странице в социальных сетях объявило об отставке Игоря Ларионова с поста главного тренера команды.

«Хоккейный клуб «Торпедо» выражает искреннюю благодарность Игорю Николаевичу за проделанную работу и желает успехов, новых достижений и побед в дальнейшей профессиональной деятельности», — гласит заявление клуба, опубликованное в телеграм-канале.

64-летний Ларионов руководил «Торпедо» с 2022 года. В нынешнем сезоне нижегородская команда дошла до первого раунда плей-офф КХЛ, где в четырёх матчах уступила ярославскому «Локомотиву». Ранее Ларионов работал только со сборными России различных возрастов.