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«Торпедо» объявило об увольнении Игоря Ларионова с поста главного тренера

«Торпедо» объявило об увольнении Игоря Ларионова с поста главного тренера
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Нижегородское «Торпедо» на своей официальной странице в социальных сетях объявило об отставке Игоря Ларионова с поста главного тренера команды.

«Хоккейный клуб «Торпедо» выражает искреннюю благодарность Игорю Николаевичу за проделанную работу и желает успехов, новых достижений и побед в дальнейшей профессиональной деятельности», — гласит заявление клуба, опубликованное в телеграм-канале.

64-летний Ларионов руководил «Торпедо» с 2022 года. В нынешнем сезоне нижегородская команда дошла до первого раунда плей-офф КХЛ, где в четырёх матчах уступила ярославскому «Локомотиву». Ранее Ларионов работал только со сборными России различных возрастов.

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