Ротенберг: надо узнать, кто звонил в «военную комнату». Мы не знаем, мифическая история

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победы над московским «Динамо» (4:3 ОТ, 2-3) рассказал, как на команду влияют отменённые голы.

– Вы говорили после прошлого матча, что кто-то позвонил…

– Это про военную комнату. Кстати, я участвовал в создании. Были вложены огромные деньги, чтобы было честное судейство, которое поможет развивать наш хоккей. Не знаю, откуда звонили. Надо узнать – кто звонил и как их зовут. Вы журналисты, позвоните и узнайте. Задайте вопрос в КХЛ – кто звонил и как его зовут. Мы не знаем. Мифическая история.

– Как на вас влияют отменённые шайбы?

– Нам нужно больше забивать. Когда такие ситуации происходят, мы на это повлиять не можем. Нужно ещё забивать, как мы сегодня и сделали.

– У Комтуа был опасный момент в овертайме. Ёкнуло сердце?

– У нас Ленинградская улица, ребята подтвердят. На Ленинградской улице не очкуют. Как только начнёшь очковать, будут проблемы. Мы не очкуем, что бы ни происходило.

– Что сказали команде перед овертаймом?

– Не могу ответить при всём желании. Наши игроки бились друг за друга, жертвовали собой. Доминировали весь матч. Есть что улучшить, соперник ждёт ошибки. Прекрасно знаю, в какой хоккей играет «Динамо». Задача – играть в наш хоккей, быть дружнее, играть на команду. Будем так играть, ловить шайбу на себя, улучшим детали. У нас есть 700 деталей. К некоторым мы относимся скромно. Что внутри – это плей-офф, вы понимаете, – передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.