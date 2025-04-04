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Ротенберг: надо узнать, кто звонил в «военную комнату». Мы не знаем, мифическая история

Ротенберг: надо узнать, кто звонил в «военную комнату». Мы не знаем, мифическая история
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победы над московским «Динамо» (4:3 ОТ, 2-3) рассказал, как на команду влияют отменённые голы.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
04 апреля 2025, пятница. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 4
ОТ
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Плотников (Демидов, Грицюк) – 01:53 (5x4)     1:1 Михеев (Ожиганов, Джиошвили) – 04:22 (5x5)     1:2 Демидов (Сапего) – 28:07 (5x5)     2:2 Уил (Пакетт, Пыленков) – 45:47 (5x4)     2:3 Никишин (Кузнецов) – 52:21 (5x4)     3:3 Ильенко (Пыленков, Ожиганов) – 57:25 (5x5)     3:4 Сапего – 71:49 (5x5)    

– Вы говорили после прошлого матча, что кто-то позвонил…
– Это про военную комнату. Кстати, я участвовал в создании. Были вложены огромные деньги, чтобы было честное судейство, которое поможет развивать наш хоккей. Не знаю, откуда звонили. Надо узнать – кто звонил и как их зовут. Вы журналисты, позвоните и узнайте. Задайте вопрос в КХЛ – кто звонил и как его зовут. Мы не знаем. Мифическая история.

– Как на вас влияют отменённые шайбы?
– Нам нужно больше забивать. Когда такие ситуации происходят, мы на это повлиять не можем. Нужно ещё забивать, как мы сегодня и сделали.

– У Комтуа был опасный момент в овертайме. Ёкнуло сердце?
– У нас Ленинградская улица, ребята подтвердят. На Ленинградской улице не очкуют. Как только начнёшь очковать, будут проблемы. Мы не очкуем, что бы ни происходило.

– Что сказали команде перед овертаймом?
– Не могу ответить при всём желании. Наши игроки бились друг за друга, жертвовали собой. Доминировали весь матч. Есть что улучшить, соперник ждёт ошибки. Прекрасно знаю, в какой хоккей играет «Динамо». Задача – играть в наш хоккей, быть дружнее, играть на команду. Будем так играть, ловить шайбу на себя, улучшим детали. У нас есть 700 деталей. К некоторым мы относимся скромно. Что внутри – это плей-офф, вы понимаете, – передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

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