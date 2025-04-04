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Кудашов – об игре североамериканцев «Динамо»: не надо связывать национальность и манеру

Кудашов – об игре североамериканцев «Динамо»: не надо связывать национальность и манеру
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после поражения от СКА (3:4 ОТ, 3-2) высказался об игре североамериканских игроков своей команды.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
04 апреля 2025, пятница. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 4
ОТ
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Плотников (Демидов, Грицюк) – 01:53 (5x4)     1:1 Михеев (Ожиганов, Джиошвили) – 04:22 (5x5)     1:2 Демидов (Сапего) – 28:07 (5x5)     2:2 Уил (Пакетт, Пыленков) – 45:47 (5x4)     2:3 Никишин (Кузнецов) – 52:21 (5x4)     3:3 Ильенко (Пыленков, Ожиганов) – 57:25 (5x5)     3:4 Сапего – 71:49 (5x5)    

– Как бы вы охарактеризовали такую подкожную игру, которую в этой серии демонстрируют ваши североамериканцы?
– Что такое подкожная игра?

– Когда на грани фола и на грани эмоций.
– Что именно?

– Когда ударил человека, но вроде бы…
– Провёл силовой приём.

– Там не только силовые приёмы.
– А что ещё?

– Тычки.
– Тычков там нет. Они привыкли играть в силовой манере. Это совершенно нормально. По большому счёту, так раньше и у нас было. Хоккей поменялся и пошёл в другую сторону, а эти ребята воспитаны там. Что значит – залезть под кожу? Вы вот схватили это выражение. Я не могу понять. Они просто заканчивают каждое своё движение силовым приёмом, если видят так. Они врезаются.

– Ещё мелочи: мелкие зацепы, удары по клюшке.
– За это судьи удаляют. За то, что вы сказали. И они так не делают. Когда Никишин бьёт по клюшке, его удалили.

– Они так умеют, а Никишин не смог.
– Пустая полемика. Не понимаю, о чём разговариваю с вами. Они играют в силовой манере. Это так. Они такие игроки и привыкли так играть. Сикура так не играет, потому что он не такой. Это не зависит от национальности. Адамчук так играет, потому что он такой. Тут не надо связывать национальность и манеру игры, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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