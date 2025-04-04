Кудашов – об игре североамериканцев «Динамо»: не надо связывать национальность и манеру

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после поражения от СКА (3:4 ОТ, 3-2) высказался об игре североамериканских игроков своей команды.

– Как бы вы охарактеризовали такую подкожную игру, которую в этой серии демонстрируют ваши североамериканцы?

– Что такое подкожная игра?

– Когда на грани фола и на грани эмоций.

– Что именно?

– Когда ударил человека, но вроде бы…

– Провёл силовой приём.

– Там не только силовые приёмы.

– А что ещё?

– Тычки.

– Тычков там нет. Они привыкли играть в силовой манере. Это совершенно нормально. По большому счёту, так раньше и у нас было. Хоккей поменялся и пошёл в другую сторону, а эти ребята воспитаны там. Что значит – залезть под кожу? Вы вот схватили это выражение. Я не могу понять. Они просто заканчивают каждое своё движение силовым приёмом, если видят так. Они врезаются.

– Ещё мелочи: мелкие зацепы, удары по клюшке.

– За это судьи удаляют. За то, что вы сказали. И они так не делают. Когда Никишин бьёт по клюшке, его удалили.

– Они так умеют, а Никишин не смог.

– Пустая полемика. Не понимаю, о чём разговариваю с вами. Они играют в силовой манере. Это так. Они такие игроки и привыкли так играть. Сикура так не играет, потому что он не такой. Это не зависит от национальности. Адамчук так играет, потому что он такой. Тут не надо связывать национальность и манеру игры, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.