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В «Торпедо» прокомментировали увольнение Игоря Ларионова с поста главного тренера клуба

В «Торпедо» прокомментировали увольнение Игоря Ларионова с поста главного тренера клуба
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Генеральный директор нижегородского «Торпедо» Александр Харламов высказался о решении уволить с поста главного тренера команды Игоря Ларионова после вылета клуба из плей-офф КХЛ сезона-2024/2025, где «автозаводцы» потерпели поражение в серии первого раунда с ярославским «Локомотивом» в четырёх матчах.

«Игорь Николаевич внёс значительный вклад в развитие хоккейного клуба «Торпедо», и мы искренне благодарим его за проделанную работу. Под его руководством команда сохранила и укрепила выбранный курс на атакующий стиль игры, свободу мышления на льду и доверие к молодым хоккеистам.

Решение о прекращении сотрудничества было взвешенным и непростым, оно было обоюдным. Мы с глубоким уважением относимся к тому пути, который команда прошла вместе с Игорем Ларионовым, и высоко ценим всё, что было сделано за эти годы. В то же время по итогам завершившегося сезона нам не удалось достичь поставленных спортивных целей, и это стало поводом для принятия совместного решения. «Торпедо» готовится к переезду на новую арену и продолжит движение вперёд, сохраняя свою приверженность атакующему стилю и высоким результатам», — приводит слова Харламова официальный телеграм-канал «Торпедо».

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