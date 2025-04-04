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Ротенберг: палец к губам – питерский жест. Аршавин так делал, когда победили голландцев

Ротенберг: палец к губам – питерский жест. Аршавин так делал, когда победили голландцев
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал свой жест в адрес скамейки «Динамо» после победы в пятом матче серии плей-офф КХЛ со счётом 4:3 в овертайме.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
04 апреля 2025, пятница. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 4
ОТ
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Плотников (Демидов, Грицюк) – 01:53 (5x4)     1:1 Михеев (Ожиганов, Джиошвили) – 04:22 (5x5)     1:2 Демидов (Сапего) – 28:07 (5x5)     2:2 Уил (Пакетт, Пыленков) – 45:47 (5x4)     2:3 Никишин (Кузнецов) – 52:21 (5x4)     3:3 Ильенко (Пыленков, Ожиганов) – 57:25 (5x5)     3:4 Сапего – 71:49 (5x5)    

– Что означает и кому адресован ваш жест – приложенный к губам палец?
– Вы же видели его раньше. Давайте вспомним. Это же питерский жест. Аршавин так делал, когда победили у голландцев. Помню, как он это сделал за сборную России. Я был на этой игре.

– Как оцените игру Сапего?
– Это плей-офф. Я раньше отвечал на все вопросы по каждому игроку. Не буду комментировать действия наших игроков. Мы команда, будем вместе идти вперёд. Всё только начинается. Все молодцы, включая Сапего. Личный вклад каждого в коллективный труд. Только так.

– Не было Воробьёва и Толчинского. Появятся ли они в шестом матче?
– Это плей-офф, мы не комментируем наших игроков.

– Какая задача на тренерской скамейке была у Никиты Зайцева?
– Это командное решение. Это плей-офф, – передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

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