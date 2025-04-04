Ротенберг: палец к губам – питерский жест. Аршавин так делал, когда победили голландцев

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал свой жест в адрес скамейки «Динамо» после победы в пятом матче серии плей-офф КХЛ со счётом 4:3 в овертайме.
– Что означает и кому адресован ваш жест – приложенный к губам палец?
– Вы же видели его раньше. Давайте вспомним. Это же питерский жест. Аршавин так делал, когда победили у голландцев. Помню, как он это сделал за сборную России. Я был на этой игре.
– Как оцените игру Сапего?
– Это плей-офф. Я раньше отвечал на все вопросы по каждому игроку. Не буду комментировать действия наших игроков. Мы команда, будем вместе идти вперёд. Всё только начинается. Все молодцы, включая Сапего. Личный вклад каждого в коллективный труд. Только так.
– Не было Воробьёва и Толчинского. Появятся ли они в шестом матче?
– Это плей-офф, мы не комментируем наших игроков.
– Какая задача на тренерской скамейке была у Никиты Зайцева?
– Это командное решение. Это плей-офф, – передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
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