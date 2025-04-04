Главный тренер «Динамо» объяснил, почему лидер его команды пока не играет в плей-офф

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов объяснил, почему лидер его команды Бреннан Менелл пока не играет в плей-офф.

— На ваш взгляд, Бреннан Менелл не успел набрать форму после тяжёлой травмы, или другие защитники не дают вам повода для перестановок в сочетаниях линий обороны?

— Вы знаете, я не вижу, чтобы кто-то из игроков серьёзно проваливался. В нападении бывает, что какие-то связки не работают или ещё что-то. А в защите играют нормально, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

27-летний защитник пока не принял участия ни в одном матче первого раунда Кубка Гагарина со СКА, не будучи в списке травмированных.