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Ротенберг: прошу найти юриста и узнать IP-адрес и имена владельцев анонимных каналов

Ротенберг: прошу найти юриста и узнать IP-адрес и имена владельцев анонимных каналов
Аудио-версия:
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг ответил на вопрос, следит ли за телеграм-каналами с вырезками его пресс-конференций.

– Есть ли полка для подаренных вам книг?
– Я это очень ценю, без шуток, благодарен каждому. Когда будет возможность, прочитаю каждую книгу. Буду вспоминать о каждом, кто мне что-то подарил.

– В чём смысл шлема в раздевалке?
– Я уже отвечал. Гонщик. Сине-красный Ducati в этот раз. Скорость. Шлем по правилам ГИБДД. Соблюдаем правила.

– Следите ли за телеграм-каналами с вырезками ваших пресс-конференций?
– Это провокаторы. Они используют нашу интеллектуальную собственность. У вас есть юридическое образование? Найдите юриста, узнайте, кто за этим стоит. Надо разобраться с этим. К сожалению или к счастью я не знаю, кто это. Сейчас столько анонимных каналов. Часто IP-адрес находится в другой стране. Как вы думаете, в какой стране находится IP-адрес этого канала? Не могу это комментировать, повлиять не могу. Прошу найти юриста, обратиться к этим ребятам, узнать, как их зовут, найти их IP-адрес. Это интересная работа. Может, вы будете удивлены, какие фамилии мы там найдём. Возможно, очень знакомые. Обратитесь в правоохранительные органы, они точно найдут их, – передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

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