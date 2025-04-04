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Сергеев: мотивация «Динамо» – выиграть серию, а не наказать СКА за какие-то эпизоды

Сергеев: мотивация «Динамо» – выиграть серию, а не наказать СКА за какие-то эпизоды
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Защитник московского «Динамо» Артём Сергеев подвёл итоги пятого матча серии плей-офф КХЛ со СКА (3:4 ОТ, 3-2).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
04 апреля 2025, пятница. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 4
ОТ
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Плотников (Демидов, Грицюк) – 01:53 (5x4)     1:1 Михеев (Ожиганов, Джиошвили) – 04:22 (5x5)     1:2 Демидов (Сапего) – 28:07 (5x5)     2:2 Уил (Пакетт, Пыленков) – 45:47 (5x4)     2:3 Никишин (Кузнецов) – 52:21 (5x4)     3:3 Ильенко (Пыленков, Ожиганов) – 57:25 (5x5)     3:4 Сапего – 71:49 (5x5)    

– В серии получается качельная игра, так как сначала мы забиваем, потом они забивают, или наоборот. В овертайме отдали инициативу, дали им больше владеть шайбой. Это вылилось в пропущенный гол.

– Что думаете о постоянных провокациях со стороны главного тренера СКА и игроков его команды? Это заряжает вас двойной мотивацией?
– Я не видел, что они показывают. У нас мотивация – выиграть серию, а не наказать их за какие-то эпизоды.

– Но вы готовы биться после такого поведения соперника?
– Мы готовы выиграть серию, — передаёт слова Сергеева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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