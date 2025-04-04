Сергеев: мотивация «Динамо» – выиграть серию, а не наказать СКА за какие-то эпизоды

Защитник московского «Динамо» Артём Сергеев подвёл итоги пятого матча серии плей-офф КХЛ со СКА (3:4 ОТ, 3-2).

– В серии получается качельная игра, так как сначала мы забиваем, потом они забивают, или наоборот. В овертайме отдали инициативу, дали им больше владеть шайбой. Это вылилось в пропущенный гол.

– Что думаете о постоянных провокациях со стороны главного тренера СКА и игроков его команды? Это заряжает вас двойной мотивацией?

– Я не видел, что они показывают. У нас мотивация – выиграть серию, а не наказать их за какие-то эпизоды.

– Но вы готовы биться после такого поведения соперника?

– Мы готовы выиграть серию, — передаёт слова Сергеева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.