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«Надеюсь, он там задержится». Дементьев — об игре Кузьменко за «Лос-Анджелес»

«Надеюсь, он там задержится». Дементьев — об игре Кузьменко за «Лос-Анджелес»
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Хоккейный эксперт и агент Алексей Дементьев высказался об игре российского нападающего «Лос-Анджелес Кингз» Андрея Кузьменко.

— Что скажете об игре Андрея Кузьменко, который после обмена показывает очень хороший уровень хоккея?
— Он получил доверие, играет с теми хоккеистами, которые его понимают. Здесь нужно было бы обратить внимание на заброшенные шайбы, которые были шедевральными. Я рад за этого игрока, надеюсь, что он там задержится на долгий срок, — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

В текущем сезоне на счету 29-летнего россиянина 30 (10+20) очков в 59 играх при полезности «-5».

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