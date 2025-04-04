Защитник «Динамо» рассказал, какую тенденцию должна убрать команда в серии со СКА

Защитник московского «Динамо» Артём Сергеев рассказал, какую тенденцию должна убрать команда в серии со СКА.

– Третий матч подряд «Динамо» начинает с быстро схваченного удаления, за что СКА вас наказывает. Что происходит с дисциплиной на старте встреч?

– Это плохая тенденция, которую надо убирать. Нужно начинать матчи дисциплинированно и более правильно. И без пропущенных голов.

– Насколько сложно противостоять большинству СКА с Александром Никишиным на синей линии? Если давать бросать ему, то он забьёт. Если выкатываться сильно на него, они разыгрывают шайбу через пятак, откуда тоже забивают?

– В принципе сложно играть в меньшинстве, потому что в большинстве у соперника на игрока больше. Поэтому нужно меньше удаляться.

– Дважды сегодня защитники СКА забили после бросков от синей линии. Так произошло и в овертайме, когда вроде бы Адамчук отстранился от блока броска.

– Не видел момент, а с лавки сложно рассуждать. Думаю, что если бы бросок можно было сблокировать, то наш игрок бы его сблокировал. Если не смог, значит соответственно не мог.

– Ну а кистевой бросок в большинстве? Там в принципе можно что-то успеть.

– Там мы неправильно сыграли. Безусловно, броски надо блокировать. Это не к Кириллу, а вообще. Но мы там дали линию броска.

– Понятно, что вы защитник, но что происходит с игрой всей команды на «точке» в этой серии?

– Наши центральные нападающие стали лучше играть на вбрасываниях. Но здесь дело не только в центральных. Иногда шайба остаётся в ногах, становится нейтральной, и тогда бортовым надо забирать подборы.

– Физики хватит на всю серию? Иногда складывается ощущение, что соперник быстрее.

– Не быстрее. Просто, если отдавать шайбу и инициативу, то так и будет казаться, что они быстрее. Это нормальная практика. В серии мы играем через день. Это лучше, чем в сезоне. В сезоне есть паузы, а здесь мы находимся в тонусе, — передаёт слова Сергеева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.