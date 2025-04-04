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Форвард СКА Дедунов прокомментировал победу в пятом матче серии с «Динамо»

Форвард СКА Дедунов прокомментировал победу в пятом матче серии с «Динамо»
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Нападающий СКА Павел Дедунов прокомментировал победу в пятом матче серии плей-офф КХЛ с «Динамо» (4:3 ОТ, 2-3).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
04 апреля 2025, пятница. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 4
ОТ
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Плотников (Демидов, Грицюк) – 01:53 (5x4)     1:1 Михеев (Ожиганов, Джиошвили) – 04:22 (5x5)     1:2 Демидов (Сапего) – 28:07 (5x5)     2:2 Уил (Пакетт, Пыленков) – 45:47 (5x4)     2:3 Никишин (Кузнецов) – 52:21 (5x4)     3:3 Ильенко (Пыленков, Ожиганов) – 57:25 (5x5)     3:4 Сапего – 71:49 (5x5)    

– Шикарный матч, болельщикам понравилось, нам тоже. Было всё – проигрывали, обидные шайбы пропускали. Результат за нами.

– Какие ожидания от шестого матча?
– Мы в привычной ситуации, когда нам нельзя проигрывать. Этот матч тоже был очень важным. Была задача перевезти серию в Питер, мы с ней справились. Будет очень интересный матч, поддержка сумасшедшая. Билеты скоро продадут, ждём игру.

– Восстановление после блокированных бросков – эффект плей-офф?
– Эффект плей-офф в таких моментах и складывается, когда мы должны блокировать и всеми возможными способами отбивать шайбу. Вся лавка это видит, все ценят и понимают, что у каждого есть свои задачи. Как следствие, мы забили следующий гол. Нужно продолжать в том же духе. Боль – штука не постоянная, она пройдёт, а память о матче останется навсегда.

– Что успели подумать, когда Комтуа выходил на ворота в овертайме?
– Он, может, не думал, что я его догоню, поэтому так затянул. Я бежал быстрее, потому что понимал. что в силах его достать. У меня достаточно скорости, чтобы догнать его. Так и произошло, удалось хорошо подкатиться, забрать, – передаёт слова Дедунова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

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