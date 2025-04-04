Форвард СКА Дедунов прокомментировал победу в пятом матче серии с «Динамо»

Нападающий СКА Павел Дедунов прокомментировал победу в пятом матче серии плей-офф КХЛ с «Динамо» (4:3 ОТ, 2-3).

– Шикарный матч, болельщикам понравилось, нам тоже. Было всё – проигрывали, обидные шайбы пропускали. Результат за нами.

– Какие ожидания от шестого матча?

– Мы в привычной ситуации, когда нам нельзя проигрывать. Этот матч тоже был очень важным. Была задача перевезти серию в Питер, мы с ней справились. Будет очень интересный матч, поддержка сумасшедшая. Билеты скоро продадут, ждём игру.

– Восстановление после блокированных бросков – эффект плей-офф?

– Эффект плей-офф в таких моментах и складывается, когда мы должны блокировать и всеми возможными способами отбивать шайбу. Вся лавка это видит, все ценят и понимают, что у каждого есть свои задачи. Как следствие, мы забили следующий гол. Нужно продолжать в том же духе. Боль – штука не постоянная, она пройдёт, а память о матче останется навсегда.

– Что успели подумать, когда Комтуа выходил на ворота в овертайме?

– Он, может, не думал, что я его догоню, поэтому так затянул. Я бежал быстрее, потому что понимал. что в силах его достать. У меня достаточно скорости, чтобы догнать его. Так и произошло, удалось хорошо подкатиться, забрать, – передаёт слова Дедунова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.