Форвард СКА рассказал, как в матче с «Динамо» взаимодействовал с командой Никита Зайцев

Нападающий СКА Павел Дедунов рассказал, как в матче с «Динамо» взаимодействовал с командой Никита Зайцев, который эту встречу проводил на тренерском мостике в качестве ассистента главного тренера команды Романа Ротенберга.

– Как строилось взаимодействие с Никитой Зайцевым?

– Он был сердцем команды. Был всегда с нами, общался, что-то подсказывал защитникам. Мы всегда вместе дружно идём, – передаёт слова Дедунова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

СКА сократил отставание в серии, счёт стал 3-2 в пользу «Динамо». Шестой матч состоится в Санкт-Петербурге 6 апреля. Встреча пройдёт на стадионе «СКА Арена».