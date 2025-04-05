«Нужно уделять внимание и больше говорить о нём». Дементьев — о Никите Кучерове

Хоккейный эксперт и агент Алексей Дементьев поделился мнением о том, кто выиграет «Арт Росс»: форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров или нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон.

— Как думаете, кто выиграет «Арт Росс»: Кучеров или Маккиннон?

— Я бы, как любой россиянин, переживал за Кучерова. На мой взгляд, это тот игрок, которому нужно уделять больше внимания и больше говорить о нём. Он обладает самыми выдающимися качествами, которые демонстрирует на протяжении многих лет. Это один из величайших игроков современности, я переживаю за его результаты, — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.