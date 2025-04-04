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Форвард СКА оценил победу в пятом матче серии с «Динамо»

Форвард СКА оценил победу в пятом матче серии с «Динамо»
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Нападающий СКА Павел Акользин прокомментировал победу в пятом матче серии плей-офф КХЛ с московским «Динамо» (4:3 ОТ, 2-3).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
04 апреля 2025, пятница. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 4
ОТ
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Плотников (Демидов, Грицюк) – 01:53 (5x4)     1:1 Михеев (Ожиганов, Джиошвили) – 04:22 (5x5)     1:2 Демидов (Сапего) – 28:07 (5x5)     2:2 Уил (Пакетт, Пыленков) – 45:47 (5x4)     2:3 Никишин (Кузнецов) – 52:21 (5x4)     3:3 Ильенко (Пыленков, Ожиганов) – 57:25 (5x5)     3:4 Сапего – 71:49 (5x5)    

— Не обсуждаем отменённые голы. Судьи посмотрели, был офсайд, гол не засчитали. Хорошо, что не остановились на этом и довели матч до логического завершения, до нашей победы. Это мотивирует забросить ещё, идёт всплеск, пытаешься забить ещё. Подавленного настроения нет.

«Динамо» — хороший соперник. Понятно, что они будут стараться отыграться, когда терпят поражение. Сегодня была удача на нашей стороне. Было обидно пропустить третий гол, мы вели в счёте. Но мы голову не повесили, удержали счёт, довели до конца период. В перерыве поговорили, как надо играть, а в овертайме показали свой атакующий хоккей. Сделали несколько наложений и забили победный гол.

Играть в овертаймах интереснее, какой-то адреналин выплёскивается. После этого не думаешь об усталости, хочешь победить. Тем более — в плей-офф. Об усталости речи не идёт. Выходишь, работаешь и стараешься выиграть, — передаёт слова Акользина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Встреча завершилась победой СКА в овертайме со счётом 4:3 ОТ. Счёт в серии 3-2 в пользу «Динамо». Следующий матч серии состоится 6 апреля в Санкт-Петербурге, седьмая встреча (при необходимости) — 8 апреля в Москве.

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