Форвард СКА оценил победу в пятом матче серии с «Динамо»

Нападающий СКА Павел Акользин прокомментировал победу в пятом матче серии плей-офф КХЛ с московским «Динамо» (4:3 ОТ, 2-3).

— Не обсуждаем отменённые голы. Судьи посмотрели, был офсайд, гол не засчитали. Хорошо, что не остановились на этом и довели матч до логического завершения, до нашей победы. Это мотивирует забросить ещё, идёт всплеск, пытаешься забить ещё. Подавленного настроения нет.

«Динамо» — хороший соперник. Понятно, что они будут стараться отыграться, когда терпят поражение. Сегодня была удача на нашей стороне. Было обидно пропустить третий гол, мы вели в счёте. Но мы голову не повесили, удержали счёт, довели до конца период. В перерыве поговорили, как надо играть, а в овертайме показали свой атакующий хоккей. Сделали несколько наложений и забили победный гол.

Играть в овертаймах интереснее, какой-то адреналин выплёскивается. После этого не думаешь об усталости, хочешь победить. Тем более — в плей-офф. Об усталости речи не идёт. Выходишь, работаешь и стараешься выиграть, — передаёт слова Акользина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Встреча завершилась победой СКА в овертайме со счётом 4:3 ОТ. Счёт в серии 3-2 в пользу «Динамо». Следующий матч серии состоится 6 апреля в Санкт-Петербурге, седьмая встреча (при необходимости) — 8 апреля в Москве.