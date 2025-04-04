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Бардаков: СКА надо сделать работу над ошибками, выйти и не пропустить в следующей

Бардаков: СКА надо сделать работу над ошибками, выйти и не пропустить в следующей
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Нападающий СКА Захар Бардаков прокомментировал победу в пятом матче серии плей-офф КХЛ с «Динамо» (4:3 ОТ, 2-3).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
04 апреля 2025, пятница. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 4
ОТ
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Плотников (Демидов, Грицюк) – 01:53 (5x4)     1:1 Михеев (Ожиганов, Джиошвили) – 04:22 (5x5)     1:2 Демидов (Сапего) – 28:07 (5x5)     2:2 Уил (Пакетт, Пыленков) – 45:47 (5x4)     2:3 Никишин (Кузнецов) – 52:21 (5x4)     3:3 Ильенко (Пыленков, Ожиганов) – 57:25 (5x5)     3:4 Сапего – 71:49 (5x5)    

«Одну шайбу надо было забросить — либо они, либо мы. Нам было терять нечего. Если бы пропустили, то вылетели бы. Не сказать что я не волновался. Но больше верил, чем волновался. Была чуйка, что мы должны забрать и переломить этот ход овертаймов, чтобы отмазаться за прошлые.

Испытывал спокойствие, когда «Динамо» сравнивало счёт. Если сравняли, значит, надо забросить ещё, чтобы выйти вперёд. Ничего в этом такого нет. Да, пропустили в меньшинстве, пропустили «пять на шесть». Значит, есть над чем поработать. Надо сделать работу над ошибками, выйти и не пропустить в следующей», — передаёт слова Бардакова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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