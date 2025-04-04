Бардаков: СКА надо сделать работу над ошибками, выйти и не пропустить в следующей

Нападающий СКА Захар Бардаков прокомментировал победу в пятом матче серии плей-офф КХЛ с «Динамо» (4:3 ОТ, 2-3).

«Одну шайбу надо было забросить — либо они, либо мы. Нам было терять нечего. Если бы пропустили, то вылетели бы. Не сказать что я не волновался. Но больше верил, чем волновался. Была чуйка, что мы должны забрать и переломить этот ход овертаймов, чтобы отмазаться за прошлые.

Испытывал спокойствие, когда «Динамо» сравнивало счёт. Если сравняли, значит, надо забросить ещё, чтобы выйти вперёд. Ничего в этом такого нет. Да, пропустили в меньшинстве, пропустили «пять на шесть». Значит, есть над чем поработать. Надо сделать работу над ошибками, выйти и не пропустить в следующей», — передаёт слова Бардакова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.