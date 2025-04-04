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Нападающий СКА: я бы вообще наши игры с «Динамо» переносил на час дня

Нападающий СКА: я бы вообще наши игры с «Динамо» переносил на час дня
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Нападающий санкт-петербургского СКА Захар Бардаков поделился мнением о победной игре с московским «Динамо» (3:4 ОТ).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
04 апреля 2025, пятница. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 4
ОТ
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Плотников (Демидов, Грицюк) – 01:53 (5x4)     1:1 Михеев (Ожиганов, Джиошвили) – 04:22 (5x5)     1:2 Демидов (Сапего) – 28:07 (5x5)     2:2 Уил (Пакетт, Пыленков) – 45:47 (5x4)     2:3 Никишин (Кузнецов) – 52:21 (5x4)     3:3 Ильенко (Пыленков, Ожиганов) – 57:25 (5x5)     3:4 Сапего – 71:49 (5x5)    

«Нам нравится играть в овертаймах. Для болельщиков, конечно, это долговато. Я бы вообще наши матчи с «Динамо» переносил на час дня, чтобы пораньше было, потому что похоже сейчас каждую встречу будем играть в овертайме», — передаёт слова Бардакова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Встреча завершилась победой СКА в овертайме со счётом 4:3 ОТ. Счёт в серии — 3-2 в пользу «Динамо». Следующий матч серии состоится 6 апреля в Санкт-Петербурге, седьмая встреча (при необходимости) — 8 апреля в Москве.

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