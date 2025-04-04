Нападающий СКА: я бы вообще наши игры с «Динамо» переносил на час дня

Нападающий санкт-петербургского СКА Захар Бардаков поделился мнением о победной игре с московским «Динамо» (3:4 ОТ).

«Нам нравится играть в овертаймах. Для болельщиков, конечно, это долговато. Я бы вообще наши матчи с «Динамо» переносил на час дня, чтобы пораньше было, потому что похоже сейчас каждую встречу будем играть в овертайме», — передаёт слова Бардакова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Встреча завершилась победой СКА в овертайме со счётом 4:3 ОТ. Счёт в серии — 3-2 в пользу «Динамо». Следующий матч серии состоится 6 апреля в Санкт-Петербурге, седьмая встреча (при необходимости) — 8 апреля в Москве.