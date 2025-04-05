Захар Бардаков призвал болельщиков СКА запасаться валидолом

Нападающий СКА Захар Бардаков призвал болельщиков санкт-петербургского клуба запасаться валидолом после победы своей команды в пятом матче серии 1/8 финала плей-офф КХЛ с московским «Динамо» (4:3 ОТ, 2-3).

«Думаю, в первую очередь болельщикам СКА я могу пожелать терпения, веры. Ну и, наверное, надо запасаться валидолом. По-другому и не сказать.

Спасибо им большое, что приходят. Последняя игра в «Ледовом» была просто сумасшедшей. Думаю, мы дали им такой импульс, что мы готовы и готовы выигрывать. 100% мы вернёмся в Москву и будем делать всё, чтобы забрать победу», — передаёт слова Бардакова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.