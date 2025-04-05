Захар Бардаков призвал болельщиков СКА запасаться валидолом
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Нападающий СКА Захар Бардаков призвал болельщиков санкт-петербургского клуба запасаться валидолом после победы своей команды в пятом матче серии 1/8 финала плей-офф КХЛ с московским «Динамо» (4:3 ОТ, 2-3).
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
04 апреля 2025, пятница. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 4
ОТ
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Плотников (Демидов, Грицюк) – 01:53 (5x4) 1:1 Михеев (Ожиганов, Джиошвили) – 04:22 (5x5) 1:2 Демидов (Сапего) – 28:07 (5x5) 2:2 Уил (Пакетт, Пыленков) – 45:47 (5x4) 2:3 Никишин (Кузнецов) – 52:21 (5x4) 3:3 Ильенко (Пыленков, Ожиганов) – 57:25 (5x5) 3:4 Сапего – 71:49 (5x5)
«Думаю, в первую очередь болельщикам СКА я могу пожелать терпения, веры. Ну и, наверное, надо запасаться валидолом. По-другому и не сказать.
Спасибо им большое, что приходят. Последняя игра в «Ледовом» была просто сумасшедшей. Думаю, мы дали им такой импульс, что мы готовы и готовы выигрывать. 100% мы вернёмся в Москву и будем делать всё, чтобы забрать победу», — передаёт слова Бардакова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
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