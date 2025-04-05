Александр Овечкин высказался перед матчем «Вашингтона» с «Чикаго»
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Капитан и нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о своих ощущениях перед матчем с «Чикаго Блэкхоукс», в котором он может стать лучшим снайпером в истории НХЛ, побив рекорд легендарного канадского форварда Уэйна Гретцки.
НХЛ — регулярный чемпионат
05 апреля 2025, суббота. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Сейчас весёлое время. Посмотрим, что будет дальше, но сейчас всё внимание на конкретном хоккейном матче», — приводит слова Овечкина пресс-служба «Вашингтона» в социальной сети X.
Матч «Вашингтона» и «Чикаго» пройдёт сегодня, 5 апреля. Начало запланировано на 2:00 мск. Чтобы побить рекорд Гретцки, Овечкину нужно забросить ещё три шайбы, сейчас на счету российского форварда 892 гола.
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