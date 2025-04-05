Результаты матчей плей-офф КХЛ — 2024/2025 на 4 апреля 2025 года
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4 апреля прошёл очередной игровой день первого раунда Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги. Состоялись три встречи — одна в Западной конференции и две в Восточной. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
04 апреля 2025, пятница. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
5 : 4
ОТ
Адмирал
Владивосток
0:1 Основин – 05:22 (4x5) 0:2 Гутик (Старков) – 07:05 (5x5) 0:3 Основин (Муранов, Шевченко) – 15:57 (5x5) 0:4 Шэн (Старков) – 31:02 (5x5) 1:4 Дронов (Глотов) – 47:54 (5x4) 2:4 Светлаков – 48:31 (5x5) 3:4 Шабанов (Дронов, Кадейкин) – 51:42 (5x4) 4:4 Кэмпфер (Дер-Аргучинцев, Светлаков) – 58:49 (5x5) 5:4 Дер-Аргучинцев – 61:31 (5x5)
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
04 апреля 2025, пятница. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
5 : 2
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Андреофф (Бек, Мёрфи) – 05:56 (5x4) 1:1 Ремпал (Ливо, Уилсон) – 19:07 (5x4) 2:1 Ремпал (Ян, Пименов) – 38:03 (5x5) 3:1 Ремпал (Ливо, Уилсон) – 49:38 (5x4) 4:1 Ян (Зоркин, Ефремов) – 51:42 (5x5) 4:2 Бек (Кара, Лукин) – 56:17 (5x5) 5:2 Ливо (Уилсон) – 58:25 (en)
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
04 апреля 2025, пятница. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 4
ОТ
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Плотников (Демидов, Грицюк) – 01:53 (5x4) 1:1 Михеев (Ожиганов, Джиошвили) – 04:22 (5x5) 1:2 Демидов (Сапего) – 28:07 (5x5) 2:2 Уил (Пакетт, Пыленков) – 45:47 (5x4) 2:3 Никишин (Кузнецов) – 52:21 (5x4) 3:3 Ильенко (Пыленков, Ожиганов) – 57:25 (5x5) 3:4 Сапего – 71:49 (5x5)
Счёт в сериях 1/8 финала плей-офф КХЛ на сегодняшний день выглядит следующим образом.
Запад
«Локомотив» (1) — «Торпедо» (8). Счёт в серии: 4-0
«Динамо» Москва (2) — СКА (7). Счёт в серии: 3-2
«Спартак» (3) — «Северсталь» (6). Счёт в серии: 4-1
«Динамо» Минск (4) — ЦСКА (5). Счёт в серии: 3-2
Восток
«Трактор» (1) — «Адмирал» (8). Счёт в серии: 3-2
«Салават Юлаев» (2) — «Сибирь» (7). Счёт в серии: 3-2
«Металлург» (3) — «Авангард» (6). Счёт в серии: 2-3
«Автомобилист» (4) — «Ак Барс» (5). Счёт в серии: 3-2
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