Александр Овечкин встретился с Бекстрёмом, Оши и другими экс-игроками «Вашингтона». Фото

Капитан и нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин встретился с бывшими одноклубниками по столичной команде Никласом Бекстрёмом, Ти Джеем Оши, Бруксом Орпиком, Брэйденом Холтби и Деванте Смит-Пелли перед матчем с «Чикаго Блэкхоукс», в котором он может стать лучшим снайпером в истории НХЛ, побив рекорд легендарного канадского форварда Уэйна Гретцки.
Фото: ХК «Вашингтон Кэпиталз»
Фото: ХК «Вашингтон Кэпиталз»
Фото: ХК «Вашингтон Кэпиталз»
Матч «Вашингтона» и «Чикаго» пройдёт сегодня, 5 апреля. Начало запланировано на 2:00 мск. Следить за ходом игры можно в матч-центре «Чемпионата», где будет организована текстовая онлайн-трансляция.
Напомним, чтобы побить рекорд Гретцки Овечкину нужно забросить ещё три шайбы, сейчас на счету российского форварда 892 гола.