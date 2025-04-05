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Александр Овечкин встретился с Бекстрёмом, Оши и другими экс-игроками «Вашингтона». Фото

Александр Овечкин встретился с Бекстрёмом, Оши и другими экс-игроками «Вашингтона». Фото
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Капитан и нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин встретился с бывшими одноклубниками по столичной команде Никласом Бекстрёмом, Ти Джеем Оши, Бруксом Орпиком, Брэйденом Холтби и Деванте Смит-Пелли перед матчем с «Чикаго Блэкхоукс», в котором он может стать лучшим снайпером в истории НХЛ, побив рекорд легендарного канадского форварда Уэйна Гретцки.

Фото: ХК «Вашингтон Кэпиталз»

Фото: ХК «Вашингтон Кэпиталз»

Фото: ХК «Вашингтон Кэпиталз»

Матч «Вашингтона» и «Чикаго» пройдёт сегодня, 5 апреля. Начало запланировано на 2:00 мск. Следить за ходом игры можно в матч-центре «Чемпионата», где будет организована текстовая онлайн-трансляция.

НХЛ — регулярный чемпионат
05 апреля 2025, суббота. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, чтобы побить рекорд Гретцки Овечкину нужно забросить ещё три шайбы, сейчас на счету российского форварда 892 гола.

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