Результаты матчей 1/8 финала плей-офф ВХЛ 4 апреля 2025 года
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4 апреля прошли три встречи плей-офф OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ — Кубка Чемпиона России. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.
OLIMPBET ВХЛ – плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
04 апреля 2025, пятница. 15:00 МСК
ХК Норильск
Норильск
Окончен
5 : 2
Горняк-УГМК
Верхняя Пышма
1:0 Калетник (Макеев) – 05:59 (5x5) 2:0 Попов (Асташевский, Голоднюк) – 09:58 (5x4) 3:0 Антипов (Калетник, Колесников) – 31:32 (5x5) 4:0 Голоднюк (Аляев) – 37:23 (5x5) 4:1 Зайцев (Валитов, Гришаков) – 42:36 (5x5) 5:1 Колесников (Антипов, Горбунов) – 47:41 (5x5) 5:2 Гришаков (Валитов) – 58:36 (5x5)
OLIMPBET ВХЛ – плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
04 апреля 2025, пятница. 17:00 МСК
Молот
Пермь
Окончен
1 : 5
Челмет
Челябинск
0:1 Зиновьев – 05:14 (5x4) 1:1 Синявский (Зенчиков, Гареев) – 08:40 (5x4) 1:2 Екимов – 21:24 (5x5) 1:3 Коробинцев (Зиновьев, Кадышев) – 30:32 (5x4) 1:4 Почивалов (Филатов) – 32:14 (5x5) 1:5 Почивалов (Матюшин) – 41:47 (5x5)
OLIMPBET ВХЛ – плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
04 апреля 2025, пятница. 19:00 МСК
Буран
Воронеж
Окончен
1 : 2
Динамо СПб
Санкт-Петербург
0:1 Буруянов (Бердюков) – 22:17 (5x5) 0:2 Шевченко (Бердюков, Назаревич) – 42:31 (5x5) 1:2 Шакуров (Поляков) – 54:01 (5x5)
Счёт в сериях 1/8 финала ВХЛ:
1. «Металлург» (Новокузнецк) — 16. «Магнитка» (Магнитогорск) — 3-3
2. «Динамо» (Санкт-Петербург) — 15. «Буран» (Воронеж) — 2-3
3. «Рубин» (Тюмень) — 14. «СКА-Нева» (Санкт-Петербург) — 2-4
4. «Горняк-УГМК» (Верхняя Пышма) — 13. ХК «Норильск» (Норильск) — 2-3
5. «Химик» (Воскресенск) — 12. «Зауралье» (Курган) — 3-3
6. «Югра» (Ханты-Мансийск) — 11. «Рязань-ВДВ» (Рязань) — 4-1
7. «Торпедо-Горький» (Нижний Новгород) — 10. «Звезда» (Москва) — 3-3
8. «Челмет» (Челябинск) — 9. «Молот» (Пермь) — 3-2
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