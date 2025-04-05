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Карбери — об Овечкине: мне очень повезло, что могу тренировать одного из величайших

Карбери — об Овечкине: мне очень повезло, что могу тренировать одного из величайших
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери признался, что ему повезло тренировать нападающего команды Александра Овечкина в период, когда тот близок к побитию рекорда легендарного канадского форварда Уэйна Гретцки.

«Мне очень повезло, что могу тренировать одного из величайших игроков среди тех, кто когда-либо надевал коньки, я ценю возможность находиться рядом с ним, наблюдать за его игрой и тренировать его каждый день. Беру на себя ответственность за то, чтобы создавать для него хорошую позицию, доносить правильные идеи и всё такое. Это требует больших усилий. Последние два года я тренировал его, и для меня честь делать это, не отношусь к этому легкомысленно», — приводит слова Карбери Russian Machine Never Breaks.

В ночь с 5 на 6 апреля мск «Вашингтон» сыграет с «Чикаго Блэкхоукс». Начало запланировано на 2:00 мск. Чтобы побить рекорд Гретцки, Овечкину нужно забросить ещё три шайбы, сейчас на счету российского форварда 892 гола.

НХЛ — регулярный чемпионат
05 апреля 2025, суббота. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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