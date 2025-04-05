Результаты матчей 1/8 финала плей-офф МХЛ на 4 апреля 2025 года
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4 апреля прошли четыре матча плей-офф OLIMPBET Чемпионата МХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Молодёжной хоккейной лиги.
OLIMPBET МХЛ – плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
04 апреля 2025, пятница. 18:00 МСК
МХК Спартак
Москва
Окончен
2 : 0
Динамо-Шинник
Бобруйск
1:0 Плесовских (Варюшкин) – 33:46 (5x5) 2:0 Марышев – 58:29 (en)
OLIMPBET МХЛ – плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
04 апреля 2025, пятница. 18:30 МСК
Локо
Ярославль
Окончен
2 : 3
Б
МХК Динамо М
Москва
1:0 Зилев (Елезов, Ульев) – 00:43 (5x5) 1:1 Панин (Лиъматов) – 04:43 (5x5) 2:1 Емельянов – 14:23 (5x5) 2:2 Лиъматов (Меликов, Максимов) – 59:39 (5x5) 2:3 Хайдаров – 70:00
OLIMPBET МХЛ – плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
04 апреля 2025, пятница. 19:00 МСК
СКА-1946
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 1
Красная Армия
Москва
0:1 Зайцев (Юкин, Донцов) – 01:44 (5x5) 1:1 Граф – 13:18 (5x5) 2:1 Поляков (Лутфуллин) – 22:37 (5x5) 3:1 Капчук (Лутфуллин, Калинин) – 40:46 (5x5)
OLIMPBET МХЛ – плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
04 апреля 2025, пятница. 19:00 МСК
Академия Михайлова
Тульская область
Окончен
1 : 2
МХК Динамо СПб
Санкт-Петербург
0:1 Бобровских (Сорокин, Старшинов) – 28:16 (5x5) 0:2 Сорокин (Старшинов, Громаков) – 29:58 (5x5) 1:2 Шуленин (Кабуров, Андрияшев) – 36:13 (5x4)
Счёт в парах плей-офф МХЛ:
Восточная конференция
«Ирбис» (Казань) — «Кузнецкие Медведи» (Новокузнецк) — 1-1
«Омские Ястребы» (Омск) — «Авто» (Екатеринбург) — 2-0
«Мамонты Югры» (Ханты-Мансийск) — «Стальные Лисы» (Магнитогорск) — 2-0
«Чайка» (Нижний Новгород) — «Белые Медведи» (Челябинск) — 1-1
Западная конференция
МХК «Спартак» (Москва) — «Динамо-Шинник» (Бобруйск) — 1-1
«СКА-1946» (Санкт-Петербург) — «Красная Армия» (Москва) — 2-0
«Локо» (Ярославль) — МХК «Динамо» (Москва) — 1-1
«Академия Михайлова» (Тульская область) — МХК «Динамо СПб» (Санкт-Петербург) — 1-1
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