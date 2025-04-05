Тренер «Вашингтона» Карбери объяснил, в чём уникальность Александра Овечкина

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери рассказал, в чём уникальность российского нападающего команды Александра Овечкина.

«Его уникальность и то, что всегда бросалось в глаза, — это голод, страсть и желание забивать. Это было по-другому. Это выглядело по-другому, когда вы смотрели основные моменты и видели его реакцию и то, как он праздновал. Будь то гол при счёте 2:1 или гол в финале Кубка Стэнли, всё это выглядело одинаково.

И когда ты смотришь хоккей всю свою жизнь, когда ты видишь, как он реагирует на забитые шайбы… Многие игроки даже говорят об этом. Они никогда не видели человека, который бы праздновал и радовался забитым шайбам так, как Алекс Овечкин. И я думаю, что, поскольку мы все видели тысячи и тысячи голов, хоккеистов, забивающих шайбы, и бомбардиров, а их в лиге и по сей день тонны, я думаю, что, возможно, это и есть то, что визуально выглядит иначе, когда вы смотрите, как Ови забивает», — приводит слова Карбери Russian Machine Never Breaks.

С 5 на 6 апреля «Вашингтон» сыграет с «Чикаго Блэкхоукс». Начало запланировано на 2:00 мск. Чтобы побить рекорд Гретцки, Овечкину нужно забросить ещё три шайбы, сейчас на счету российского форварда 892 гола.