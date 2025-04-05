Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«И это всё, мужик?» Бекстрём потроллил Овечкина на тренировке «Вашингтона»

«И это всё, мужик?» Бекстрём потроллил Овечкина на тренировке «Вашингтона»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший шведский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём посетил тренировку команды перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс», успев иронично пошутить над капитаном клуба Александром Овечкиным, рядом с которым провёл свою карьеру в североамериканской лиге. Об этом сообщает журналист Тарик Эль-Башир на своей странице в социальной сети X.

На утренней раскатке перед игрой Овечкин покинул лёд уже через 10 минут с её начала, после чего Бекстрём посмотрел на часы и с ухмылкой произнёс: «И это всё, мужик?» Российский форвард отреагировал на шутливое замечание бывшего партнёра тем, что пожал плечами и рассмеялся.

Фото: ХК «Вашингтон Кэпиталз»

Бекстрём посетил тренировку вместе с другими экс-игроками «Вашингтона».

НХЛ — регулярный чемпионат
05 апреля 2025, суббота. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

С 5 на 6 апреля «Вашингтон» сыграет с «Чикаго Блэкхоукс». Начало запланировано на 2:00 мск. Чтобы побить рекорд легендарного канадского форварда Гретцки, Овечкину нужно забросить ещё три шайбы, сейчас на счету российского форварда 892 гола.

Материалы по теме
Карбери — об Овечкине: мне очень повезло, что могу тренировать одного из величайших
Александр Овечкин высказался перед матчем «Вашингтона» с «Чикаго»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android