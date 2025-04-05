«И это всё, мужик?» Бекстрём потроллил Овечкина на тренировке «Вашингтона»

Бывший шведский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём посетил тренировку команды перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс», успев иронично пошутить над капитаном клуба Александром Овечкиным, рядом с которым провёл свою карьеру в североамериканской лиге. Об этом сообщает журналист Тарик Эль-Башир на своей странице в социальной сети X.

На утренней раскатке перед игрой Овечкин покинул лёд уже через 10 минут с её начала, после чего Бекстрём посмотрел на часы и с ухмылкой произнёс: «И это всё, мужик?» Российский форвард отреагировал на шутливое замечание бывшего партнёра тем, что пожал плечами и рассмеялся.

Фото: ХК «Вашингтон Кэпиталз»

Бекстрём посетил тренировку вместе с другими экс-игроками «Вашингтона».

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 05 апреля 2025, суббота. 02:00 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Чикаго Блэкхоукс Чикаго Кто победит в основное время? П1 X П2

С 5 на 6 апреля «Вашингтон» сыграет с «Чикаго Блэкхоукс». Начало запланировано на 2:00 мск. Чтобы побить рекорд легендарного канадского форварда Гретцки, Овечкину нужно забросить ещё три шайбы, сейчас на счету российского форварда 892 гола.