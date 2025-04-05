«Наша задача — испортить им всё». Форвард «Чикаго» — об ажиотаже вокруг Овечкина

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Марун высказался о предстоящем матче регулярного чемпионата НХЛ, в котором его команда сыграет с «Вашингтон Кэпиталз», в контексте погони форварда столичного клуба Александра Овечкина за рекордом легендарного канадского хоккеиста Уэйна Гретцки по голам в лиге.

«У нас в команде много молодых ребят, которым предстоит играть перед Уэйном Гретцки, возможно, лучшим игроком в мире. И здесь будет много звёздных людей, которые хотят стать свидетелями чего-то особенного. Наша задача — испортить им всё», — приводит слова Маруна журналист Марк Лазерус на своей странице в социальной сети X.

Матч «Вашингтона» и «Чикаго» пройдёт сегодня, 5 апреля. Начало запланировано на 2:00 мск. Чтобы побить рекорд Гретцки, Овечкину нужно забросить ещё три шайбы, сейчас на счету российского форварда 892 гола.