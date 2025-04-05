Владелец «Вашингтона» высказался о матче, в котором Овечкин может догнать Гретцки

Владелец хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Тед Леонсис признался, что испытывает волнение перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс», в котором капитан столичной команды Александр Овечкин может догнать и обойти легендарного канадского форварда Уэйна Гретцки по голам в лиге.

«Много волнения, когда мы приближаемся к вбрасыванию шайбы. Номер 99 у нас дома, национальное телевидение, все глаза на «Кэпиталз» и Алекса Овечкина. И всего два гола на линии!» — написал Леонсис на своей странице в социальной сети X.

Матч «Вашингтона» и «Чикаго» пройдёт сегодня, 5 апреля. Начало запланировано на 2:00 мск. Чтобы побить рекорд Гретцки, Овечкину нужно забросить ещё три шайбы, сейчас на счету российского форварда 892 гола.