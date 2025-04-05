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«Да будет бой». Пресс-служба «Динамо» сделала заявление после поражения от СКА

«Да будет бой». Пресс-служба «Динамо» сделала заявление после поражения от СКА
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Пресс-служба московского «Динамо» после поражения команды в домашнем пятом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ с петербургским СКА (3:4 ОТ) опубликовало заявление в социальных сетях, в котором в том числе противостояние бело-голубых с армейцами было названо историческим.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
04 апреля 2025, пятница. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 4
ОТ
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Плотников (Демидов, Грицюк) – 01:53 (5x4)     1:1 Михеев (Ожиганов, Джиошвили) – 04:22 (5x5)     1:2 Демидов (Сапего) – 28:07 (5x5)     2:2 Уил (Пакетт, Пыленков) – 45:47 (5x4)     2:3 Никишин (Кузнецов) – 52:21 (5x4)     3:3 Ильенко (Пыленков, Ожиганов) – 57:25 (5x5)     3:4 Сапего – 71:49 (5x5)    

«Прямо сейчас мы наблюдаем историческую серию, которую точно запомним. Стычки, провокации, множество голов, поворотов событий, ни единого свободного сантиметра на площадке, настоящее безумие. Каждый хочет победить. Главное всегда работать и тогда желаемое станет явным. Каждый матч мы выкладываемся на полную мощность. Так будет и в Питере. Мы выйдем сражаться друг за друга, плечом к плечом, за литеру Д на груди, за болельщиков, за всех последователей бело-голубых, за «Динамо». Да будет бой», — гласит заявление команды, опубликованное в официальном телеграм-канале «Динамо».

Счёт в серии 3-2 в пользу «Динамо». Следующий матч серии состоится 6 апреля в Санкт-Петербурге, седьмая встреча (при необходимости) — 8 апреля в Москве.

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