«Да будет бой». Пресс-служба «Динамо» сделала заявление после поражения от СКА

Пресс-служба московского «Динамо» после поражения команды в домашнем пятом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ с петербургским СКА (3:4 ОТ) опубликовало заявление в социальных сетях, в котором в том числе противостояние бело-голубых с армейцами было названо историческим.

«Прямо сейчас мы наблюдаем историческую серию, которую точно запомним. Стычки, провокации, множество голов, поворотов событий, ни единого свободного сантиметра на площадке, настоящее безумие. Каждый хочет победить. Главное всегда работать и тогда желаемое станет явным. Каждый матч мы выкладываемся на полную мощность. Так будет и в Питере. Мы выйдем сражаться друг за друга, плечом к плечом, за литеру Д на груди, за болельщиков, за всех последователей бело-голубых, за «Динамо». Да будет бой», — гласит заявление команды, опубликованное в официальном телеграм-канале «Динамо».

Счёт в серии 3-2 в пользу «Динамо». Следующий матч серии состоится 6 апреля в Санкт-Петербурге, седьмая встреча (при необходимости) — 8 апреля в Москве.