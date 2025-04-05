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Потанин: Александр Овечкин станет историей. Как Гагарин, первым полетевший в космос

Потанин: Александр Овечкин станет историей. Как Гагарин, первым полетевший в космос
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Председатель попечительского совета Фонда развития любительского хоккея «Ночная хоккейная лига» (НХЛ) Владимир Потанин высказался о значении вероятного снайперского рекорда нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ.

«Это нечто большее, чем просто рекорд. Когда Александр превзойдёт достижение Гретцки, главная строка в истории самой сильной хоккейной лиги мира, образованной более 100 лет назад, будет написана по-русски. И это символично.

Есть вещи, которые невозможно у нас отнять. Гагарин первым полетел в космос. Можно замолчать или что-то добавить, но это достижение не вычеркнешь. И Овечкин, когда забьет 895-й гол, тоже станет историей. И с этим ничего нельзя будет сделать», — приводит слова Потанина «Матч ТВ».

39-летний российский хоккеист Александр Овечкин продолжает погоню за рекордом канадца Уэйна Гретцки по количеству голов за карьеру в регулярных сезонах НХЛ. К этой минуте в активе Овечкина 892 заброшенные шайбы, он находится на дистанции двух голов от повторения рекорда Гретцки и трёх — от установления нового рекорда.

«Вашингтону» осталось провести в текущем регулярном чемпионате семь матчей, ближайший из них с «Чикаго Блэкхоукс» «столичные» сыграют на своей площадке в ночь с 4 на 5 апреля мск.

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