Владимир Потанин объяснил, почему Александр Овечкин много забивает

Председатель попечительского совета Фонда развития любительского хоккея «Ночная хоккейная лига» (НХЛ) Владимир Потанин высказался о причинах высокой результативности 39-летнего нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Забивает Овечкин потому, что он — игрок, который отличается от остальных. Он опередил своё время, превзошёл современников. На мой взгляд, Александр — яркий представитель советской и российской школы хоккея. Это умный хоккей — не бей-беги, не силовые приемы во главе угла, а тактика, скорость и мышление. Он знает, когда нужно ускориться или, наоборот, встать на своей любимой точке и ждать, когда ему отдадут шайбу под смертоносный бросок. Поэтому он столько и забивает», — приводит слова Потанина «Матч ТВ».

39-летний российский хоккеист Александр Овечкин продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки в регулярных сезонах НХЛ. К этой минуте в активе Овечкина 892 заброшенные шайбы за карьеру, он находится на дистанции двух голов от повторения рекорда Гретцки и трёх — от установления нового рекорда.

Видео: Гэри Беттмэн наблюдает за 892-м голом Александра Овечкина