Александр Овечкин вплотную приблизился к Уэйну Гретцки по матчам в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Чикаго Блэкхоукс». В ходе первого периода счёт равный — 0:0.

В составе «Вашингтона» играет Александр Овечкин. Для российского хоккеиста это 1486-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ. Таким образом, занимающий 27-е место в истории североамериканской лиги по числу проведённых матчей вплотную приблизился к Уэйну Гретцки (26-е место, 1487 матчей) по этому показателю.

Напомним, что российский форвард продолжает погоню за снайперским достижением легендарного канадца. На данный момент Овечкин находится всего в двух точных бросках (892) от повторения рекорда НХЛ по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах. Пока ещё удерживающий за собой это достижение Гретцки завершил карьеру в лиге на отметке в 894 гола.