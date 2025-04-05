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Александр Овечкин вплотную приблизился к Уэйну Гретцки по матчам в НХЛ

Александр Овечкин вплотную приблизился к Уэйну Гретцки по матчам в НХЛ
Александр Овечкин
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Чикаго Блэкхоукс». В ходе первого периода счёт равный — 0:0.

НХЛ — регулярный чемпионат
05 апреля 2025, суббота. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1-й период
1 : 0
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Овечкин (Строум, Карлсон) – 03:52    

В составе «Вашингтона» играет Александр Овечкин. Для российского хоккеиста это 1486-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ. Таким образом, занимающий 27-е место в истории североамериканской лиги по числу проведённых матчей вплотную приблизился к Уэйну Гретцки (26-е место, 1487 матчей) по этому показателю.

Напомним, что российский форвард продолжает погоню за снайперским достижением легендарного канадца. На данный момент Овечкин находится всего в двух точных бросках (892) от повторения рекорда НХЛ по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах. Пока ещё удерживающий за собой это достижение Гретцки завершил карьеру в лиге на отметке в 894 гола.

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