Главный тренер «Сан-Хосе» Райан Варсофски возглавит сборную США на чемпионате мира — 2025

Главный тренер «Сан-Хосе Шаркс» Райан Варсофски назначен главным тренером сборной США на предстоящий чемпионат мира — 2025, который пройдёт с 9 по 25 мая в Швеции и Дании. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея США.

Отметим, что 37-летний Варсофски уже работал в тренерском штабе звёздно-полосатых, когда был помощником главного тренера на чемпионате мира в Чехии.

Нынешний сезон стал первым для Варсофски в качестве главного тренера клуба НХЛ. До этого он в течение двух сезонов работал в штабе «акул» в качестве ассистента. Под его руководством в сезоне-2024/2025 «Сан-Хосе» занимает последнее место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона с 50 очками, лишившись не только шансов на плей-офф, но и подняться хотя бы на одну строчку выше.