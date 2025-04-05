Потанин высказался о возможности выступления Овечкина на Олимпиаде в 40 лет

Председатель попечительского совета Фонда развития любительского хоккея «Ночная хоккейная лига» (НХЛ) Владимир Потанин ответил на вопрос о возможности участия нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в Олимпийских играх 2026 года, во время которых ему будет 40 лет.

— Вы можете представить Овечкина в 40 лет на Олимпиаде в Милане?

— Прогнозы в спорте — дело неблагодарное. Но я скажу одно: место нашей сборной — на Олимпиаде. А место Овечкина — в составе этой сборной, — приводит слова Потанина «Матч ТВ».

В ночь с 4 на 5 апреля мск 39-летний Александр Овечкин повторил карьерный снайперский рекорд Уэйна Гретцки в регулярных чемпионатах НХЛ, оформив дубль в матче с «Чикаго Блэкхоукс» (5:3).

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