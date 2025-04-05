Александр Овечкин забросил 893-ю шайбу за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ

В эти минуты в Вашингтоне проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Чикаго Блэкхоукс». На данный момент идёт первый период, счёт 1:0 в пользу хозяев. Единственную шайбу «столичных» в этой встрече забросил звёздный российский нападающий Александр Овечкин, поразив ворота соперника уже на 4-й минуте.

Для 39-летнего россиянина этот гол стал 893-м за карьеру в регулярных чемпионатах сильнейшей лиги мира. Он выступает в НХЛ с 2005 года.

Всего в нынешнем сезоне на счету Овечкина, с учётом этой игры, 60 матчей, в которых он набрал 67 (40+27) очков. Его команда в данный момент возглавляет Восточную конференцию НХЛ, набрав 105 очков после 75 матчей и гарантировав себе участие в плей-офф.